Presidente da Venezuela Nicolás Maduro está no Brasil e se reúne com Lula nesta segunda-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião privada, na manhã desta segunda-feira (29), a partir das 10h30, com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio do Planalto. Em seguida, conforme a agenda divulgada pelo Planalto, os dois participam de uma reunião ampliada e cerimônia de assinatura de atos.

Maduro desembarcou em Brasília na noite deste domingo (28), acompanhado da primeira-dama Cilia Flores. O casal foi recepcionado pela embaixadora Gisela Maria Figueiredo Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, e pelo embaixador da Venezuela no Brasil, Manuel Vicente Vadell Aquino.

"Agradeço a calorosa acolhida com que fomos recebidos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Nas próximas horas estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática que reforce a necessária união dos povos de nosso continente. Estejam cientes!", escreveu o líder venezuelano em suas redes sociais.

Esta é a primeira vez que ele visita o Brasil desde 2015, quando participou da posse da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2019, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) romeu com a Venezuela, Maduro ficou proibido de entrar no país. O decreto que impedia a entrada de integrantes da administração de Maduro em território nacional, porém, foi revogado em 30 de dezembro de 2022, pelo próprio Bolsonaro.

Na terça-feira (30), Maduro participa da reunião com os presidentes dos países da América do Sul, no Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Durante o encontro, Lula deve propor a criação de um novo mecanismo de coordenação com a participação de todas as nações do continente sul-americano.