'Estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo', afirma Lula ao lado de Helder

Imposto de Renda

Até as 17 horas de ontem, 698.747 paraenses haviam feito a entrega da declaração do IR 2023.



Conta de luz

A bandeira tarifária de energia elétrica continuará verde em junho, confirmou nesta sexta-feira (26) a Aneel.

Lula (J. Bosco)

"Estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo.”

Presidente Lula, ao anunciar, ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho, a escolha de Belém como sede da COP 30.

COP

BELÉM

A confirmação de que Belém será mesmo a sede da COP 30, em 2025, chamou a atenção do mundo político por um detalhe: assim como no momento da candidatura da capital paraense junto à Organização das Nações Unidas (ONU), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), também não estava presente. O anúncio foi feito em um vídeo gravado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a quem Lula passou a palavra, para que ele transmitisse a notícia ao povo do Pará. A COP é o mais importante evento sobre mudanças climáticas do planeta, e a última edição ocorreu em novembro do ano passado, na cidade balneária Sharm el-Sheikh, no Egito, onde Lula participou já na condição de presidente eleito, sempre acompanhado do governador Helder Barbalho durante todo o evento.



PREPARO



A fala de Mauro Vieira foi seguida da pergunta do presidente Lula a Helder sobre o preparo do Pará para receber a conferência. O governador respondeu que sediar a COP é um privilégio para todos os brasileiros e especialmente a todos os paraenses, e que o Pará, diante da responsabilidade, vai mostrar que o Brasil está preparado, e que Belém estará pronta para representar a Amazônia e “receber o planeta”. A fala é praticamente um anúncio oficial, pelo governador, de que tomará as rédeas da preparação de Belém, que no momento vive muitos desafios.



“SPOILER”



A notícia da escolha de Belém para a COP repercutiu e rapidamente uma fonte da coluna, observadora do cenário político, lembrou que o presidente chinês, Xi Jinping, ao se despedir de Lula, na recente visita ao país dele, disse ao brasileiro que estaria no evento da Amazônia.



INTERESSE



A visita de Lula à China foi antes da confirmação oficial, anunciada ontem, mas em meio ao envio do documento de confirmação, que foi feito pela ONU ao ministro das relações exteriores no último dia 18 deste mês. Xi Jinping tem feito questão de demonstrar seu interesse pelo Brasil. Em plena pandemia, em janeiro de 2021, ele autorizou, via Brics, a primeira remessa de insumos para o Brasil fabricar a vacina no Instituto Butantan, em São Paulo.

CAMPEÃO

HISTÓRIA

A edição do caderno de Castanhal, encartada em O Liberal deste domingo, traz a história do lutador de MMA Douglas D’Silva, filho da cidade, que recentemente obteve uma vitória histórica para o Brasil e para o Pará. Na disputa do UFC do último dia 13 de maio, nos Estados Unidos, ele venceu o americano Cody Stamann, mesmo com o braço quebrado, ainda no primeiro round, numa incrível prova de força e determinação.



RESILIÊNCIA



Douglas segurou a dor e sequer deixou seu adversário perceber. Ao final do terceiro round, o castanhalense teve a vitória definida em decisão unânime dos juízes, na casa do americano. Aos 37 anos e com 35 vitórias, sendo seis delas pelo UFC, o castanhalense ainda sofre com a falta de apoio do poder público. Nessa última luta, somente alguns empresários o ajudaram, mas ainda assim ele arcou com mais de 90% de suas despesas na viagem.

INDÍGENAS

PROTESTOS



Em Santarém para evento na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, enfrentou protestos de indígenas contra o projeto de lei do marco temporal na demarcação de terras indígenas. A proposta dificulta a demarcação de terras indígenas, uma vez que as populações tradicionais só poderão reivindicar a posse de áreas ocupadas antes da Constituição de 1988.



REGULARIZAÇÃO



Ainda em Santarém, Teixeira anunciou que, em 60 dias, o governo federal vai apresentar um programa de regularização no Pará, Estado que reúne 35% de assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no País. O ministro informou que o atual governo quer implantar, na Amazônia, “um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que valorize tanto a economia quanto o seu povo”.

Em Poucas Linhas

► O Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) realiza, nos dias 30 e 31 de maio, a XVIII Semana da Enfermagem, no Hotel Sagres, em Belém. Este ano o evento terá como tema “Enfermagem: uma força para a saúde brasileira”, e é voltado para profissionais de Enfermagem, estudantes da graduação e de cursos técnicos.

► O defensor público-geral João Paulo Carneiro Lédo tomou posse como vice-presidente do Conselho de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Consep), durante a 380ª sessão ordinária do órgão.



► O engenheiro Artur Arrais, da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), recebeu na última quinta-feira, 25, um prêmio da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) pelos seis artigos publicados em congressos técnicos da entidade, como reconhecimento da produção técnico-científica na Amazônia.

► A fim de ampliar o policiamento especializado Patrulha Maria da Penha, realizado por equipes de prevenção à violência doméstica, para os casos de violência contra a mulher, o deputado estadual Elias Santiago (PT) sugeriu, através de moções ao governo do Estado, a implantação do patrulhamento nos municípios de Concórdia do Pará, Mãe do Rio, Bujaru, Acará, São Domingos do Capim, Cametá e Barcarena. A sugestão busca assegurar o cumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, além de responsabilização dos infratores dessas medidas.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) recebe, até 4 de junho, inscrições para o Processo Seletivo Específico para ingresso no curso de Licenciatura Intercultural Indígena 2023, Turma Tembé do Gurupi/Aldeia Tekohaw. Poderão se inscrever indígenas do Povo Tembé que concluíram a 3ª série do ensino médio ou têm certificado de conclusão do Magistério Indígena.