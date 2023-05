Erdogan é reeleito presidente na Turquia e Lula parabeniza: 'conte com a parceria do Brasil'

O 2º turno das eleições presidenciais na Turquia terminou com a vitória do atual presidente e candidato à reeleição, Recep Tayyip Erdogan. Os eleitores retornaram às urnas neste domingo (28). Com 99,66% das urnas apuradas, a vitória de Erdogan estava confirmada. Ele aparecia com a preferência de 52,13% do eleitorado, contra 47,87% de seu adversário, Kemal Kilicdaroglu.

"Gostaria de agradecer a cada membro de nossa nação que mais uma vez nos transmitiu a responsabilidade de governar a Turquia pelos próximos 5 anos", declarou o presidente reeleito, em discurso a apoiadores em frente à sua casa, antes mesmo do anúncio oficial. Erdogan está no poder há 20 anos.

Já Kilicdaroglu classificou essas eleições como "as mais injustas em anos" na Turquia. Para ele, o resultado mostrou o desejo da população turca de mudar um governo autoritário. "Peço que continuem na luta pela democracia", declarou, afirmando que também continuará batalhando.

A vitória de Erdogan contraria as pesquisas iniciais de intenção de voto, que indicavam uma possível derrota, principalmente, em razão da forte aliança de seis partidos em torno de Kilicdalogru, além da atuação do governo turco durante os terremotos que atingiram o país no início do ano e deixaram mais de 50 mil mortos.

Brasil

Em suas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprimentou Recep Tayyip Erdogan pela reeleição. "Desejo um bom mandato, de muito trabalho para o melhor do povo turco. E conte com a parceria do Brasil na cooperação global pela paz e no combate à pobreza e desenvolvimento do mundo", escreveu.