Turquia segue para o 2º turno das eleições para presidente; Erdogan abre vantagem

A disputa pela Presidência da Turquia caminha para um 2º turno entre o atual mandatário, Recep Tayyip Erdogan, de 69 anos, e seu principal concorrente, Kemal Kiliçdaroglu, de 74 anos. O primeiro turno foi realizado neste domingo (14). Com 99,38% das urnas apuradas, Erdogan lidera com 49,42% dos votos, enquanto Kiliçdarogl tem 44,95%, conforme dados divulgados pelo Supremo Conselho Eleitoral do país.

Assim como ocorre no Brasil, para ganhar em 1º turno, o candidato precisa ter maioria absoluta dos votos (50% + 1). Apesar de não ter obtido a maioria absoluta, Erdegon surpreendeu com desempenho melhor do que o projetado nas pesquisas divulgadas pelo PolitPro, nas quais Kiliçdaroglu era apontado como favorito da corrida eleitoral durante toda a campanha, aparecendo com 48,9% de intenção de votos em 7 de maio, último levantamento feito. Já Erdogan oscilava entre 41,6% e 43,2% nas pesquisas realizadas de março a maio de 2023.

Entre as propostas do atual presidente, está a manutenção do sistema presidencialista de governo, com a política de redução da taxa de juros –atualmente em 8,5%– e fortalecimento da influência turca na região do Oriente Médio.