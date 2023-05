Turquia realiza eleição para escolha de novo presidente; Erdogan está em 2º lugar nas pesquisas

A Turquia realiza, neste domingo (14) eleição para escolha do novo presidente e parlamentares do país. O atual mandatário, Recep Tayyip Erdogan, aparece em segundo lugar nas pesquisas, oscilando entre 41,6% e 43,2% de março a maio de 2023, de acordo com a pesquisa do PolitPro. Já Kemal Kiliçdaroglu, candidato social-democrata da esquerda turca, liderou a corrida eleitoral durante toda a campanha, marcando 48,9% de intenção de votos em 7 de maio, a última realizada pela plataforma antes do pleito. Entre os três principais candidatos também está Sinan Ogan.

Kiliçdaroglu tem 74 anos e é integrante do Congresso do país desde 2002, liderando a oposição na Casa desde 2010. Uma de suas propostas é o retorno do sistema parlamentar na Turquia, alterado para o presidencialismo em 2017 por Erdogan. Ele também propõe a resolução de impasses com a população curda e aproximação da Turquia com a União Europeia e Estados Unidos.

VEJA MAIS

Com 69 anos, Erdogan quer se manter no poder para continuar com o sistema presidencialista de governo, continuar com a política de redução da taxa de juros –atualmente em 8,5%– e fortalecer a influência turca na região do Oriente Médio. Se contar o tempo como primeiro-ministro e presidente, Erdogan está no poder do país há 20 anos.