Presidente da Turquia distribui dinheiro a apoiadores no 2º turno das eleições

A Turquia realizou, neste domingo (28), o segundo turno da eleição presidencial. Na disputa, estão o atual Recep Tayyip Erdogan, e o líder da oposição, Kemal Kilicdaroglu. Com 99,06% das urnas apuradas, o resultado preliminar indica que Erdogan venceu o pleito – ele soma 52,07%, enquanto Kilicdaroglu tem 47,93%. Os dois votaram pela manhã e o atual presidente e candidato à reeleição chamou atenção ao distribuir dinheiro para apoiadores que o aguardavam no local de votação.

Ele apertou as mãos de apoiadores e entregou notas no valor de 200 liras (aproximadamente R$ 50). A agência de notícias Reuters informou que esse movimento é normal para os apoiadores de Erdogan. Enquanto os adultos recebem dinheiro, as crianças recebem brinquedos.

No primeiro turno, Erdogan teve 49,5% dos votos enquanto Kilicdaroglu teve 44,9%.

A Turquia tem 85 milhões de habitantes. É membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e ocupa uma posição importante e muito estratégica na aliança militar, pela sua peculiaridade geográfica, localizada na fronteira entre o Ocidente e Oriente.