Lula faz churrasco para ministros e líderes no Alvorada para tratar de pautas no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu ministros e líderes do governo no Congresso para um churrasco no Palácio da Alvorada, na noite da última sexta-feira (26). Estiveram presentes no encontro os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais e Paulo Pimento, da Comunicação.

Além deles, também participaram os ministros Margareth Menezes, da Cultura, Flávio Dino, da Justiça, Luiz Marinho, do Trabalho, Anielle Franco, da Igualdade Racial e Carlos Fávaro Agricultura.

Também estiveram na confraternização os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE).

O churrasco não foi registrado na agenda oficial de Lula, porém, as informações iniciais são de que o encontro teria ocorrido para tratar de pautas do Congresso e “suavizar a semana tensa”.