Lula reúne 11 presidentes sul-americanos, em Brasília, na próxima semana

O Brasil vai sediar um encontro entre 11 dos 12 presidentes dos países da América do Sul na próxima terça-feira (30), em Brasília. A reunião, que terá Luís Inácio Lula da Silva como anfitrião, tem como objetivo discutir a integração da região. De acordo com a diplomacia brasileira, a ideia é realizar uma espécie de “retiro” entre os líderes sul-americanos, com menos formalidades.

Nesta sexta-feira (26), o governo brasileiro disse que recebeu a confirmação de presença dos presidentes: Alberto Fernández, da Argentina; Luis Arce, da Bolívia; Gabriel Boric, do Chile; Gustavo Petro, da Colômbia; Guillermo Lasso, do Equador; Irfaan Ali, da Guiana; Mario Abdo Benítez, do Paraguai; Chan Santokhi, do Suriname; Luis Lacalle Pou, do Uruguai; e Nicolás Maduro, da Venezuela. A presidente do Peru, Dina Boluarte, está proibida de deixar o país e, por isso, será representada pelo presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola.

A reunião entre os 11 presidentes prevê explanações e diálogos livres, além de um almoço no Itamaraty e jantar no Palácio da Alvorada. De acordo com a imprensa nacional, Lula pretende propor o retorno de um mecanismo de coordenação que envolva todos os países, apesar das divergências políticas entre os governantes. A integração regional foi abalada com a paralisia da União das Nações Sul-Americanas (Unasul), que ocorreu nos últimos anos.

Na véspera do encontro, Lula deve se reunir individualmente com Maduro. Esse é o primeiro encontro entre os dois presidentes depois que os países restabeleceram relações diplomáticas, já que o venezualano cancelou a presença na posse de Lula e a na Cúpula da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), em Buenos Aires