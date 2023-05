Deputado Zé Trovão aciona embaixada dos EUA para prender Nicolás Maduro no Brasil

O deputado Zé Trovão (PL) quer que as autoridades americanas prendam o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está no Brasil desde o último domingo (28), para alguns compromissos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros líderes de países da América do Sul. Nesta segunda-feira (29), o parlamentar enviou um ofício à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil solicitando informações sobre “quais medidas podem ser adotadas pelo governo americano para captura deste criminoso”.

Em um vídeo gravado nas redes sociais, Zé Trovão chama Lula de "irresponsável" por receber "um bandido" no país. O chefe do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, William Barr, chegou a apresentar acusação criminal contra Maduro por tráfico internacional de drogas, no ano de 2020. Também foi anunciada recompensa de U$ 15 milhões à época para quem ajudasse a capturar o ditador.

“Nós não podemos aceitar que um bandido seja recebido em nosso país com honras militares”, disse Zé Trovão.

No ofício encaminhado à embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, o deputado observa que o venezuelano consta no site do Drug Enforcement Administration (DEA), como “procurado por autoridades norte-americanas", com base nas acusações feitas por Barr, envolvendo crimes de narcotráfico, terrorismo internacional e corrupção.