Às vésperas de viagem, PF deflagra operação em Belém contra ameaças ao presidente Lula

Na manhã desta quarta-feira (12), a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para investigar ameaças contra a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que desembarca em Belém nesta quinta-feira (13) para compromissos oficiais. O presidente estará na cidade para a entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, o lançamento de novos investimentos do Banco da Amazônia e para acompanhar as obras preparatórias para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), evento que ocorrerá na capital paraense em novembro deste ano.

As investigações da PF apontaram que um indivíduo realizou postagens nas redes sociais com ameaças de atentado contra o presidente durante sua visita à cidade. Em razão da gravidade da situação, a Polícia Federal solicitou à Justiça Federal no Pará medidas cautelares contra o suspeito.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido pela PF, e o suspeito foi ouvido pelos investigadores. Além disso, ele foi submetido ao uso de tornozeleira eletrônica e proibido de se aproximar dos locais onde o presidente Lula realizará suas atividades em Belém. A PF continua apurando os detalhes do caso para garantir a segurança da autoridade durante sua visita.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Lula participa em Belém do anúncio de expansão do microcrédito do Banco da Amazônia]]

Compromissos de Lula em Belém

Lula estará em Belém para cumprir uma série de compromissos. Segundo a agenda oficial, o presidente vai participar, na quinta-feira (13), da entrega de 1.008 unidades habitacionais do "Residencial Viver Outeiro", na Ilha de Caratateua (Outeiro), zona metropolitana de Belém.

No início da noite, Lula estará cerimônia de lançamento da ampliação do programa de Microcrédito Produtivo Orientado, no auditório da sede do Banco da Amazônia, no bairro da Campina. Na ocasião, também será formalizado um acordo de parceria entre a instituição financeira e empresas para a operação do programa "Basa Acredita: Microcrédito Produtivo e Orientado", voltado para o fomento de pequenos empreendedores.

Na sexta-feira (14), a agenda do presidente iniciará de manhã, com uma visita às obras do Parque da Cidade, principal local da programação da COP 30. Há a possibilidade de um sobrevoo sobre as obras de macrodrenagem e urbanização de canais de Belém, que contam com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Logo em seguida, Lula participa da cerimônia de divulgação dos investimentos federais para a COP 30 e seu legado, no Mercado de São Brás. O evento contará com anúncios dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e de Portos e Aeroportos (MPor), reforçando os investimentos na infraestrutura da capital paraense para sediar o evento internacional.