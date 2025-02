Lula defende pesquisa antes da exploração de petróleo na foz do Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (12), em entrevista à Rádio Diário FM de Macapá, que o Governo Federal considera a exploração de petróleo na Margem Equatorial, na foz do Rio Amazonas, mas ressalta que a prioridade é realizar pesquisas para avaliar a viabilidade da extração. “Antes de explorar, temos que pesquisar. Precisamos ver se existe petróleo na região e em qual quantidade”, explicou.

Segundo Lula, a Petrobras deverá ser autorizada a iniciar estudos no local após reuniões com a Casa Civil e o Ibama, previstas para a próxima semana. O presidente destacou a experiência da Petrobras em águas profundas e afirmou que a exploração só ocorrerá se forem cumpridos os ritos necessários para evitar danos ambientais.

“A Petrobras tem a maior experiência em exploração de petróleo em águas profundas e é uma empresa responsável. Vamos garantir que tudo seja feito de forma a preservar a natureza. É dessa riqueza que virão recursos para a transição energética”, afirmou Lula.

VEJA MAIS

Investimentos no Amapá

Durante a entrevista, Lula também comentou os investimentos do Novo PAC no estado do Amapá. O programa prevê R$ 4,7 bilhões em projetos que beneficiarão a população, sendo R$ 3,6 bilhões aplicados exclusivamente no território amapaense. O presidente destacou a parceria com o governo estadual na definição das prioridades do plano.

“Chamamos os governadores para discutir o PAC porque eles sabem as obras importantes para cada estado. O povo do Amapá sabe o que é necessário, e é isso que estamos atendendo”, ressaltou.

Nesta quinta-feira (13), o presidente participa de eventos em Macapá para anunciar ações como a doação da Gleba Cumaú para regularização fundiária e urbanização, a inauguração do Conjunto Residencial Nelson dos Anjos e o início das obras do Instituto Federal de Tartarugalzinho.

Lula destacou que o governo federal já entregou R$ 800 milhões em projetos no estado até julho de 2024 e afirmou que continuará a fazer novas entregas em parceria com o governo local e os municípios. Ainda no dia 13 está prevista a chegada do presidente a Belém, onde tem agenda também na sexta-feira.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emily Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)