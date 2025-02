Governador Helder Barbalho é destaque no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas

O Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, realizado em Brasília nesta terça-feira (11), contou com a presença do governador do Pará e presidente do Consórcio Amazônia Legal, Helder Barbalho. O chefe do Poder Executivo paraense foi convidado para ser um dos palestrantes da abertura do evento, que também teve a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante sua fala, o governador Helder Barbalho destacou a importância da união entre os entes federativos. "Os problemas do Brasil não são questões ideológicas. O que realmente importa são as soluções que possamos oferecer para melhorar a vida do nosso povo", afirmou Barbalho. Helder enfatizou que prefeitos e prefeitas devem trabalhar juntos, independentemente de suas diferenças políticas, para enfrentar os desafios que afetam diretamente os cidadãos.

Na ocasião, o presidente Lula ressaltou a importância do diálogo contínuo entre os prefeitos e o Governo Federal. "O que estamos fazendo aqui não é apenas uma formalidade; estamos construindo uma relação democrática civilizada que era impossível até pouco tempo atrás", declarou. Lula lembrou que, em gestões anteriores, prefeitos não eram bem-vindos em Brasília e que suas reivindicações eram frequentemente ignoradas.

O presidente também declarou que o encontro é uma oportunidade para que os novos gestores conheçam as políticas públicas em andamento e possam compartilhar suas necessidades. "Aqui vocês vão passar três dias aprendendo e trocando experiências. O Governo está aqui para ouvir e ajudar", disse Lula, reforçando a disposição do Governo Federal em atender às demandas dos municípios.

O evento, coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, visa aproximar o Governo Federal dos municípios, facilitando o acesso a informações, recursos e ferramentas essenciais para uma gestão eficiente. Ao longo de três dias, mais de 170 atividades simultâneas estão programadas, envolvendo diversos ministérios e órgãos públicos, que oferecem orientações sobre programas e recursos disponíveis para os municípios.

O Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas representa um momento crucial na construção de um pacto federativo mais forte, onde o diálogo e a colaboração mútua são essenciais para a superação dos desafios enfrentados pelos gestores públicos.

Durante a programação da tarde desta terça-feira, o governador Helder Barbalho ainda participará do lançamento do site “BNDES Cidades: Sustentável, inclusivo e inteligente”.