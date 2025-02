Ações para a COP 30 em Belém são apresentadas durante encontro nacional de prefeitos

Durante o "Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas", promovido pelo Governo Federal, o governo do Pará apresentou as ações que serão implementadas para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) em Belém. A necessidade de promover o desenvolvimento de ações socioambientais nas cidades foi um ponto enfatizado durante as conversas.

O debate sobre o tema ocorreu durante o painel de lançamento do site “BNDES Cidades: Sustentável, inclusivo e inteligente”, uma plataforma que visa fomentar práticas urbanas mais responsáveis e integradas. O painel teve como palestrantes convidados o governador do Pará, Helder Barbalho, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

O encontro reuniu líderes municipais de diversas regiões do Brasil, com o objetivo de discutir estratégias para enfrentar os desafios urbanos, especialmente em relação às mudanças climáticas.

Helder Barbalho ressaltou a relevância do debate sobre o enfrentamento da crise climática. “Tive a oportunidade, junto com o BNDES e com os prefeitos do Rio e de Porto Alegre, de conversar sobre a necessidade do Brasil debater a resiliência das cidades, a adaptação climática e os eventos climáticos que cada vez mais impactam os municípios e, consequentemente, a vida das pessoas”, afirmou.

Na oportunidade, Barbalho também abordou a necessidade de investimentos em infraestrutura urbana, mencionando o tratamento de esgoto, a gestão adequada de resíduos sólidos e a melhoria no abastecimento de água. Além disso, o governador do Pará destacou a importância do transporte coletivo eficiente e da criação de parques urbanos, indicando que tais iniciativas são essenciais para conciliar o crescimento urbano com os desafios ambientais. “É imprescindível que as cidades desenvolvam soluções que integrem a qualidade de vida dos cidadãos à sustentabilidade ambiental”, completou.

O governador convidou todos os presentes a se unirem à discussão sobre a Amazônia durante a COP 30, que acontecerá em Belém, reforçando que o evento será uma oportunidade valiosa para mostrar ao mundo a realidade das cidades amazônicas e a necessidade de cuidados com seus habitantes. “Nós temos pessoas que moram nas cidades e que precisam de cuidado; gente que precisa ter acesso a serviços públicos com eficiência e, claro, que possam estar inseridos nesse processo de desenvolvimento sustentável”, enfatizou.