Pará recebe selo ouro no Prêmio Nacional de Alfabetização por compromisso nas políticas públicas

O Párá recebeu, na segunda -fe(10), o selo ouro no Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, um importante reconhecimento das políticas educacionais implementadas no estado. A cerimônia ocorreu em Brasília. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reforçou a prioridade do governo federal na recuperação da educação. O governador Helder Barbalho recebeu a honraria durante a premiação, simbolizando o compromisso do estado com a alfabetização adequada das crianças.

Na oportunidade, Helder Barbalho destacou a união entre a comunidade escolar para alcançar esse resultado significativo. “É um grande orgulho poder estar aqui representando o Pará, representando todos os professores, professoras, a comunidade escolar e as nossas crianças paraenses”, afirmou. Barbalho acrescentou ainda que tem como compromisso garantir a alfabetização na idade certa e a valorização da educação. “Eu quero dividir com todos os paraenses este momento de reconhecimento na certeza que nós vamos continuar trabalhando pela educação por todo o Pará”, finalizou.

Reconhecimento

O Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e tem como objetivo reconhecer iniciativas eficazes nas secretarias de educação em todo o Brasil. Ao todo, 4.187 municípios foram contemplados, dos quais 2.592 receberam o Selo Ouro. Juntamente com o Pará, outros estados como Ceará, Espírito Santo e Goiás também foram destacados pela excelência em suas políticas de alfabetização.

Lula ressaltou a importância do investimento em educação, afirmando que “não vai faltar recursos pra gente recuperar a educação desse país”. O presidente enfatizou que o foco deve ser em garantir que as crianças tenham acesso ao aprendizado de qualidade, criando um legado positivo para gerações futuras. Ele se comprometeu a transformar a educação em uma prioridade, destacando que a alfabetização é fundamental para o desenvolvimento do Brasil.

A conquista do Selo Ouro representa um avanço nas metas estipuladas pelo Plano Nacional de Educação (PNE). A iniciativa busca incentivar a adoção de práticas eficientes que promovam a alfabetização e reduzam desigualdades. Com essa premiação, o Pará demonstra seu comprometimento em seguir essas diretrizes, proporcionando uma base educacional sólida para seus jovens.

Além de reconhecer os esforços dos estados, o prêmio também visa sistematizar e disseminar práticas bem-sucedidas em gestão educacional. Essa troca de experiências é crucial para elevar a qualidade da alfabetização em diferentes regiões, permitindo que as melhores práticas sejam replicadas e adaptadas conforme as necessidades locais.