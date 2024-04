Após morte do filho, prefeito Edmilson retoma compromissos de rua com visita a obras nesta quarta

Após a morte do filho, Arthur Rodrigues, de apenas 16 anos, no último sábado (20), em Santa Catarina, o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues retoma, nesta quarta-feira (24.04), aos seus compromissos de rua, com visitas a obras que estão sendo executadas na capital paraense. Conforme informações divulgadas pela gestão municipal, às 10h da manhã, ele estará nas obras de drenagem e pavimentação da Rua Paes de Souza e da Vila Eliana, no bairro do Guamá.

Em seguida, às 11h15, o prefeito visitará as obras do prédio do Cinema Olympia, que completa 112 anos. Durante a noite, às 22hs, Edmilson irá conferir de perto a evolução das obras do Mercado de São Brás, que seguem sendo realizadas, inclusive, no período noturno, segundo a Prefeitura.

Representantes de órgãos municipais acompanham Edmilson Rodrigues na agenda desta quarta-feira, incluindo da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), Programa da Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova (Promaben), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Secretaria MUnicipal de Economia (Secon) e Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém.

Na quinta-feira (18/04) da semana passada, o prefeito Edmilson Rodrigues se deslocou para Joinville (SC), para ficar ao lado do filho caçula Arthur, que havia sido internado em estado gravíssimo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Ainda enlutado, Edmilson Rodrigues retornou para Belém na última segunda-feira (22).

Veja as informações sobre as obras que serão visitadas

Guamá: as obras da Rua Paes de Souza e Vila Eliana, que fica na Rua Paes de Souza, foram definidas pelos moradores do bairro do Guamá, nas plenárias do Fórum de Participação Cidadã Tá Selado junto à administração municipal. Segundo a Prefeitura, estão sendo investigos mais de R$ 13.7 milhões na pavimentação e drenagem de 15 vias do bairro, para garantir bem-estar e dignidade de moradia à população.

Olympia: As obras começaram em fevereiro. Estão sendo investidos R$ 10 milhões de recursos do Instituto Cultural Vale e R$ 412.500 do Banco da Amazônia na recuperação do imóvel, que reúne história e serviço de equipamento cultural. Os 500 lugares da plateia serão mantidos. O espaço vai ganhar estrutura moderna e equipamentos.

Mercado de São Brás: Passa por obras de revitalização, de requalificação e de restauro, que estão na lista dos investimentos prioritários da administração municipal para a COP 30, a conferência sobre mudanças climáticas, da ONU, que acontecerá em Belém, em novembro de 2025. O complexo entrou na 3ª e última fase de obras e tem previsão de ser inaugurado no próximo mês de setembro. O espaço passará a contar com área de lazer contendo restaurantes e mezanino, além de estacionamento e novos espaços para os cerca de 330 pequenos comerciantes que atuam no local. Estão sendo investidos R$ 104 milhões, sendo R$ 50 milhões de crédito junto à Caixa Econômica Federal e o restante de recursos do governo federal.