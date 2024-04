Paysandu confirma minuto de silêncio em homenagem póstuma a Arthur, filho do prefeito de Belém

O Paysandu Sport Club confirma que será realizado um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao jovem Arthur, de 16 anos de idade, filho do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, no jogo contra o Santos, no estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), na abertura do Brasileirão Série B, na tarde deste sábado (20). Ainda no começo da tarde de hoje, o clube paraense havia anunciado a intenção de solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) essa homenagem ao adolescente. Arthur faleceu em Joinville (SC), onde morava.

Na Nota oficial do Paysandu Sport Club, postada nas redes sociais, o clube "lamenta profundamente o falecimento do jovem Arthur Rodrigues, filho do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que partiu neste sábado (20). O adolescente de 16 anos morava em Joinville (SC), onde estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu estado de saúde era gravíssimo.

O clube comunicou, então, ter solicitado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Arthur Rodrigues antes da partida de hoje, contra o Santos-SP, na Vila Belmiro, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. A agremiação expressou que se "solidariza com familiares e amigos de Edmilson Rodrigues neste momento de profunda tristeza pela perda do jovem Arthur".