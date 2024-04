Prefeitura de Belém externa pesar pelo falecimento do filho do prefeito Edmilson Rodrigues

Acerca do falecimento do jovem Arthur, de 16 anos de idade, filho do prefeito Edmilson Rodrigues, neste sábado (20), em Joinville (SC), a Prefeitura Municipal de Belém acaba de divulgar uma nota oficial lamentando o fato. "A Prefeitura de Belém expressa seu mais profundo pesar pela partida precoce do jovem Arthur, filho do prefeito Edmilson Rodrigues e de Bianca Belém. O corpo de Arthur será velado em Joinvile, onde residia com a mãe. Os órgãos serão doados. Toda nossa solidariedade e nossa força à família enlutada".

Ainda na quinta-feira (18), o prefeito Edmilson Rodrigues se deslocou para Joinville (SC), a fim de permanecer ao lado do filho, dado o agravamento do paciente após ter feito uma cirurgia. Arthur era o filho caçula de Edmilson Rodrigues. Os outros filhos são Marina, Nathalia e Solano.

Nas redes sociais, lideranças políticas, artistas e amigos de Edmilson Rodrigues manifestam sua solidariedade com o prefeito de Belém.