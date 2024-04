Clube do Remo fará homenagem póstuma a Arthur, filho do prefeito de Belém

Em seu jogo de estreia no Brasileirão da Série "C", às 17h deste sábado (20), no estádio Evandro Almeida, o Baenão, contra o Volta Redonda (RJ), o Clube do Remo prestará um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao jovem Arthur, filho do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Arthur tinha 16 anos de idade e faleceu neste sábado. Ele estava internado em Joinville (SC), onde morava com a mãe Bianca, após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Ainda na quinta-feira (18), o prefeito Edmilson Rodrigues viajou de Belém para acompanhar o filho, cujo estado havia se agravado. Como informou a Prefeitura de Belém, o corpo de Arthur será velado em Joinville, e os órgãos serão doados.

Ainda neste sábado (20), o Clube do Remo postou no X (antigo Twitter): "Nossos mais profundos sentimentos ao Prefeito Edmilson pela perda do seu filho Arthur. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento de dor".