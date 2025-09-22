Capa Jornal Amazônia
Política

Apenas STF pode autorizar buscas nas dependências do Congresso, decidem ministros da Corte

Estadão Conteúdo

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta segunda-feira, 22, no plenário virtual, para proibir juízes de instâncias inferiores de autorizar busca e apreensão nas dependências do Congresso e em apartamentos funcionais de parlamentares. Segundo a decisão, apenas o STF pode determinar essas operações, ainda que o deputado ou senador não seja alvo direto da investigação.

Até o momento, os ministros Cristiano Zanin (relator), Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia se manifestaram, formando a maioria. A votação fica aberta no plenário virtual do STF até a próxima sexta, 26.

Os ministros também definiram que, nesses casos, o STF não precisa pedir autorização do presidente da Câmara ou do Senado antes de autorizar as buscas.

O processo é movido pela Mesa do Senado Federal e tramita no Supremo desde outubro de 2016. O julgamento ocorre no contexto da PEC da Blindagem, que busca dar ao Congresso o poder de autorizar ou não a abertura de processos criminais sobre parlamentares.

Repercussão no mandato

O ministro Cristiano Zanin, relator do processo, justificou que, ainda que a investigação não tenha como alvo direto o parlamentar, a apreensão de documentos ou computadores no gabinete ou no imóvel funcional "repercute, mesmo que indiretamente, sobre o desempenho da atividade parlamentar e, consequentemente, sobre o próprio exercício do mandato", o que na avaliação dele atrai a competência do Supremo Tribunal Federal.

"É inverossímil imaginar que uma busca e apreensão efetuada no gabinete de um Senador - ainda que voltada à apuração da conduta de um assessor - não acabe por alcançar informações, documentos e dados diretamente relacionados ao desempenho da atividade parlamentar", diz um trecho do voto.

Para o ministro, ao assegurar que certas medidas investigativas sejam supervisionadas pelo STF, o tribunal busca "proteger não a pessoa em si, mas a função pública que ela exerce".

"E é evidente que o exercício livre da função está, prima facie, intrinsecamente atrelado aos espaços do Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal) em que o parlamentar exerce suas atividades ou nos imóveis funcionais de residência", acrescentou Zanin.

O ministro Alexandre de Moraes foi o único, além de Zanin, que apresentou voto escrito - nas sessões virtuais os ministros não são obrigados a justificar seu posicionamento, exceto o relator. Moraes defendeu que o cumprimento de medidas probatórias nas dependências das Casas Legislativas pode afetar os parlamentares "sem que essa circunstância possa ser tida por fortuita ou acidental".

"Não se pretende o estabelecimento de prerrogativa de foro em favor de locais ou bens determinados, mas tão somente o absoluto respeito ao princípio do juízo natural e ao devido processo legal, que determinam a supervisão judicial sobre investigações pelo órgão constitucionalmente competente", explicou Moraes.

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

PROJETO APROVADO

PEC da Blindagem: entenda o que é a nova proposta aprovada por parlamentares

O projeto foi aprovado no primeiro turno por 353 votos contra 134

17.09.25 9h31

ESCLARECIMENTOS

Moraes pede explicações sobre escolta que levou Bolsonaro ao hospital

No domingo, ex-presidente deixou prisão domiciliar para procedimento

15.09.25 19h25

