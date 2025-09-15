Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade do PR

Estadão Conteúdo

A professora Melina Fachin, diretora do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e filha do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, sofreu ataques de um homem não identificado ao deixar a universidade na última sexta-feira, dia 12.

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada. Nas redes sociais, o marido dela, o advogado Marcos Gonçalves, classificou a situação como uma "agressão covarde". Segundo ele, o agressor era um homem branco, sem dar outros detalhes. Melina não comentou publicamente o ocorrido.

O Estadão entrou em contato com o Supremo Tribunal Federal para comentário sobre o episódio, mas ainda não houve retorno.

"Esta violência é fruto da irresponsabilidade e da vilania de todos aqueles que se alinharam com o discurso de ódio propalado desde o esgoto do radicalismo de extrema direita, que pretende eliminar tudo que lhe é distinto", afirmou Marcos Gonçalves na publicação.

Ele relaciona o episódio a um embate ocorrido no dia 9, mesma data em que o STF iniciou o julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Um evento intitulado "Como o STF tem alterado a interpretação constitucional?" foi organizado por apoiadores de Bolsonaro, mas cancelado pela universidade.

Estudantes tentaram impedir a entrada dos palestrantes, entre eles o vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) e o advogado Jeffrey Chiquini, e houve provocações e ataques verbais entre as partes. De acordo com a UFPR, a Polícia Militar entrou no câmpus "sem ter sido acionada institucionalmente" e "atuou de forma desproporcional".

Segundo Gonçalves, o ataque a Melina Fachin "carrega as assinaturas de todos aqueles que protagonizaram mais um episódio de provocação, tumulto e desrespeito às instituições".

Solidariedade

A professora recebeu manifestações de solidariedade da comunidade acadêmica. O Centro de Estudos da Constituição da UFPR repudiou o ataque em nota pública, afirmando que Melina foi vítima de "violência física e verbal em uma clara tentativa de intimidação, por ato covarde que atinge os valores de liberdade e democracia que sustentam a universidade pública e o espaço coletivo".

O comunicado ressaltou que o caso não deve ser tratado como isolado: "É um sintoma grave da intolerância e do autoritarismo que ameaçam transformar o espaço universitário e democrático em palco de violência e silenciamento".

Outros grupos também se manifestaram, como a Comissão de Estudos de Violência de Gênero da OAB Paraná, grupos de estudo, coletivos e uma ONG, que destacaram a trajetória de Melina Fachin na defesa de "direitos humanos, igualdade de gênero e promoção da Justiça".

O ministro Edson Fachin, que assumirá a presidência do STF no fim do mês, não integra a Primeira Turma da Corte Suprema. O colegiado condenou, na última semana, o ex-presidente Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado e outros quatro crimes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MELINA FACHIN

AGRESSÃO

UFPR
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Janja diz que pensou em deixar Brasília após críticas: 'quiseram me colocar numa caixinha'

15.09.25 13h13

AFIRMAÇÃO

Valdemar Costa Neto reconhece 'planejamento de golpe' no Brasil, mas nega crime

Ele classificou as provas e ações como apenas "bagunça".

15.09.25 12h43

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade do PR

15.09.25 12h18

Dino manda governo suspender repasses de emendas com 'indícios de crimes' e notifica PF

15.09.25 12h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda