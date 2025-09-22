Capa Jornal Amazônia
Haddad diz que acredita 'na menor inflação de um mandato desde o Plano Real'

Ele também criticou despesas contratadas por governos anteriores e impactam o resultado primário do governo atualmente.

Estadão Conteúdo
fonte

Fernanda Haddad, ministro da Fazenda. (Foto: Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que o Brasil é uma democracia e que ninguém é censurado, citando com protestos da direita e da esquerda na Avenida Paulista. Ele participou de um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

Haddad afirmou que para haver uma eleição "decente" em 2026, é preciso se debruçar sobre os "números reais" da economia brasileira.

Antes, ele criticou despesas contratadas por governos anteriores e impactam o resultado primário do governo atualmente.

No mesmo evento do BTG Pactual, o ministro da Fazenda disse que o Brasil terá o melhor Produto Interno Bruto (PIB) médio dos últimos 12 anos e a menor inflação em um mandato. "Acredito que em quatro anos teremos o melhor crescimento médio dos últimos 12 anos ou mais; a menor inflação de um mandato desde o Plano Real", afirmou Haddad.

.
