Anderson Torres chega na CLDF para depor na CPI dos Atos Antidemocráticos

Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF, está depondo nesta quinta-feira (10) na CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Na última terça-feira (8), o ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro prestou depoimento na CPMI dos Atos Golpistas.

Anderson Torres iniciou depoimento repetindo pronunciamento que fez durante CPMI dos Atos Golpistas, no Congresso, quando afirmou que nunca pediu para a Polícia Rodoviária Federal interferir na eleição. De acordo com o ex-secretário, uma operação para desmontar o acampamento em frente ao Quartel-General do Exército estava marcado para dia 10 de janeiro.

Em março deste ano, Anderson Torres foi convocado pelos deputados distritais de Brasília. Ele chegou a confirmar presença na CPI, mas desistiu e disse que não iria mais.

O ex-ministro foi preso em 14 de janeiro e solto em 11 de maio, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente, o ex-secretário cumpre medidas cautelares que incluem o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento semanal na Justiça, suspensão de porte de armas de fogo - inclusive funcionais, proibição de uso de redes sociais, entre outras medidas.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).