Se plano tivesse sido executado, atos não teriam ocorrido, diz Torres sobre 8 de janeiro

Os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília foi um dos temas do depoimento do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), do Congresso Nacional, que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, a chamada "CPMI do 8 de janeiro". Segundo ele, houve falha grave na execução do Protocolo de Ações Integradas (PAI) que havia sido definido entre as forças de segurança.

Na época em que os ataques em Brasília ocorreram, Torres estava nos Estados Unidos, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também passou um período.

“Houve falha grave na execução do PAI. Se tivesse seguido à risca o plano, os atos do dia 8 de janeiro não teriam sido consumados. Viajei de férias com a minha família aos EUA no dia 6 à noite, após aprovar o Protocolo de Ações Integradas e enviar para todos os envolvidos. Não recebi qualquer informação sobre a possibilidade de atos violentos no dia 8”, apontou Torres.

Ele ainda ressaltou que a viagem aos Estados Unidos foi programada com antecedência e as passagens foram compradas no dia 21 de novembro. Afirmou ainda que, se tivesse recebido qualquer alerta ou informe de inteligência indicando risco iminente de violência e vandalismo, não teria viajado.

“No dia 8 de janeiro, acompanhei à distância os tumultos em Brasília, fiquei muito preocupado quando vi os atos de vandalismo sendo praticados e o protocolo descumprido”, disse. “Retornei ao Brasil o mais breve possível e, desde que fui preso, nunca me neguei a cooperar com a justiça, entreguei a senha do meu celular, da nuvem, do email, tomei a iniciativa de autorizar a quebra do meu sigilo telemático, fiscal, bancário e telefônico, e continuo sob investigação, cumprindo fielmente as medidas cautelares determinadas”