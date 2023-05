Advogado de Anderson Torres nega que ex-ministro fará delação premiada

Em coletiva realizada nesta sexta-feira (12), o advogado do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF) Anderson Torres, Eumar Novacki, negou a possibilidade de delação premiada do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL). A afirmação ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceder a liberdade provisória ao ex-secretário.

Torres estava preso há quase quatro meses, acusado de omissão e conivência nos atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes determinou a soltura após Novacki reiterar, em 2 e 4 de maio, o pedido de "revogação da prisão preventiva" ou de, "ao menos, substituí-la por uma das cautelares elencadas no art. 319 do CPP ou pela prisão domiciliar". O ministro do STF atendeu ao pedido, mas determinou que Torres siga medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Além de ter sido afastado do cargo que ocupa na Polícia Federal (PF), o ex-secretário está proibido de deixar o Distrito Federal, manter contato com os demais investigados e usar redes sociais. O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação da soltura e a consequente decretação da prisão.