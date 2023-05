Cúpula do PL recebe com alívio a soltura de Anderson Torres e vê menor o risco de delação

A soltura do ex-ministro Anderson Torres foi recebida com alívio pela cúpula do PL. Ele foi solto por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Na avaliação do PL, a pressão diminuiu para Torres por conta de uma delação premiada.

Havia um temor no núcleo mais próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro dentro do PL de que o prolongamento da prisão preventiva desestabilizasse ainda mais Anderson Torres, que, sentindo-se abandonado, poderia quebrar o silêncio.

A percepção também é que com essa decisão diminuirão no PL os ataques a Moraes. Isso ajuda, na avaliação do partido, a situação de Mauro Cid, ex-Ajudante de Ordens de Bolsonaro, também preso.

Torres está preso desde 14 de janeiro, em decorrência da investigação por suposta omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro.