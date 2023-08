R70: 'Uma verdadeira aberração jurídica', afirma Anderson Torres sobre a 'minuta do golpe'

Porte de drogas

O ministro Gilmar Mendes, do STF, liberou ação sobre o assunto e pediu a retomada do julgamento no dia 16 de agosto.



Valor acumulado

O concurso 2.619 da Mega-Sena, hoje, pode pagar um prêmio de R$ 75 milhões para os acertadores das seis dezenas.

(J.Bosco)

"Uma verdadeira aberração jurídica.”

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, sobre a “minuta do golpe” apreendida pela polícia na residência dele.

MADURO

ESPECULAÇÃO



Esperado em Belém até o último momento, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, surpreendeu e anunciou que não viria à Cúpula da Amazônia, que começou ontem e segue ao longo do dia de hoje, no Hangar Centro de Convenções, na capital paraense. Nas redes sociais, Maduro alegou recomendação médica para cancelar a vinda ao Brasil. “Em decorrência de uma otite média que tenho, fui obrigado a suspender minha agenda pública”, explicou. As especulações, contudo, são de que a presença do venezuelano poderia tumultuar o ambiente da Cúpula e gerar protestos nas ruas da capital paraense, que abriga centenas de refugiados do país vizinho, especialmente indígenas da etnia Warao, que fugiram da crise econômica.

WARAO

CÁRCERE



Por falar em Warao, durante a manhã de ontem circulou nas redes sociais vídeo em que um grupo de indígenas reclama de não receber alimentos e de ser mantido em cárcere privado em um abrigo, no bairro do Tapanã, em razão da Cúpula da Amazônia. Em nota à redação, a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) afirmou que o vídeo foi descontextualizado. A Funpapa confirma a restrição de entrada e saída no local, mas informou que a medida não foi tomada por causa da Cúpula, e resultou de negociação com os próprios abrigados. “Visando a segurança de todos os acolhidos e servidores do espaço, os portões são fechados das 22h às 6h e das 12h às 16h, considerando o permanente diálogo com aqueles que precisam se ausentar no horário de 12h às 16h por motivo de consulta médica, estudo, trabalho e etc.”.

FRANÇA

AUSÊNCIA



Não pegou bem a decisão do presidente francês, Emmanuel Macron, de enviar à Cúpula da Amazônia a embaixadora Brigitte Collet ao invés de optar por um representante da Guiana Francesa.



INSATISFAÇÃO



O jornal Libération foi um dos veículos que noticiaram a ausência da Guiana Francesa no encontro em Belém. Na matéria, lideranças como Gabriel Serville, presidente regional, expressaram surpresa e insatisfação com a exclusão do território dos debates.



REPERCUSSÃO



Outros jornais respeitados, como Huffington Post França, France TV Info e RadioFrance criticaram veementemente a medida, que, segundo fontes locais, parecia diminuir a importância do evento.



GESTO



A opção de Macron foi vista como um gesto que menosprezava a relevância da ocasião, especialmente para a Guiana Francesa, sugerindo conotações imperialistas. O Libération também abordou a questão do desmatamento e do garimpo ilegal, que afeta negativamente a Guiana por meio da contaminação por mercúrio, e enfatizou a necessidade urgente de uma ação governamental mais eficaz, o que segundo o artigo do Libération ressalta a diferença entre a postura francesa e a de outras nações amazônicas. A atitude de Macron gerou debates intensos sobre a eficácia de sua abordagem diplomática.

DESENHISTA

ATENTO



Enquanto os líderes dos países amazônicos discutiam o futuro da região na abertura da Cúpula Amazônica, ontem, no Hangar, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, praticava sua habitual e já conhecida mania de desenhar em público. Desde o discurso de abertura, feito pelo presidente Lula, o prefeito dedicou-se a rabiscar papéis, sob olhar atento de várias autoridades, inclusive do governador Helder Barbalho, que observava a cena visivelmente incomodado. Edmilson interrompeu seus desenhos por alguns minutos, quando chegou a sua vez de falar, e depois seguiu firme em seu isolamento artístico.

PARQUE

COP



A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, acompanhou ontem o secretário executivo da UNFCCC (sigla em inglês para Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima) e uma comitiva do governo federal em uma visita às obras do Parque da Cidade, uma das estruturas que vão receber os participantes da COP 30, em 2025, em Belém. Ela mostrou detalhes do local que será palco dos debates da Conferência sobre Mudanças Climáticas daqui a dois anos. O novo espaço ambiental terá mais de 500 mil metros quadrados de obras construídas, além de uma área paisagística de 50 hectares.

EM POUCAS LINHAS

► O Ideflor-Bio e a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) assinaram, ontem, em Belém, o Acordo de Cooperação Técnica para a criação, recategorização e implantação de Unidades de Conservação (UCs). Os alvos do acordo são as árvores gigantes. Os Estados do Pará e Amapá têm, juntos, 35 árvores com alturas acima de 80 metros.



► O vereador de Ananindeua Zezinho Lima (PL) tatuou no braço direito o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro. A homenagem foi divulgada nas redes sociais do político com a legenda “doa a quem doer”.

► Camisas com desenhos marajoaras se tornaram o grande objeto de desejo durante os Diálogos Amazônicos e a Cúpula da Amazônia. Do presidente Lula ao governador Helder Barbalho, passando pela primeira-dama Daniela, o figurino foi visto em diferentes cores e modelos. As camisas são produzidas por mulheres em Soure e em Cachoeira do Arari.



► Uma ação conjunta entre a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro garantiu o transporte de munição do Rio de Janeiro até Belém, no Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”, atracado na capital durante a Cúpula da Amazônia. A ação integra o Plano de Prontidão Permanente do Sistema de Abastecimento da Marinha (P3SAM). O deslocamento do material durou onze dias.



► A Vale celebra este ano cinco décadas de relacionamento com a China. O primeiro carregamento de minério de ferro para o país asiático ocorreu em julho de 1973, um ano antes do estabelecimento das relações diplomáticas formais entre Brasil e China. A China é o principal mercado para o minério de ferro da Vale e atualmente responde pelo consumo de 60% da produção da empresa.



► Em encontro ontem na Federação das Indústrias do Pará, o ex-ministro Aldo Rebelo afirmou que “é preciso romper a contradição antagônica que existe entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente”.