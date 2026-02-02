Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Alepa abre ano legislativo de 2026 nesta terça-feira (3)

Presidente Chicão destaca esforços pela Frente Parlamentar pelo Marajó e garante funcionamento pleno da Casa em ano eleitoral

Maycon Marte
fonte

Alepa retoma atividades de 2026 com atenção ao ano eleitoral (Foto: Balthazar Costa / Alepa)

O ano legislativo de 2026 inicia nesta terça-feira (3), na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), com cerimônia prevista para às 9h, marcando o recomeço dos trabalhos da Casa. A sessão solene será conduzida pelo presidente do Parlamento estadual, deputado Chicão (União Brasil), com a presença dos demais parlamentares e do governador do Estado, Helder Barbalho (MDB), que apresentará o plano de trabalho do Executivo para este ano.

O presidente da Alepa destaca que um dos temas em pauta será a criação da Frente Parlamentar pelo Marajó, além de outras matérias que deverão ser debatidas conforme a demanda ao longo do ano legislativo. A primeira sessão destinada à votação de projetos, decretos e demais proposições está prevista para ocorrer na terça-feira (10).

Chicão ressalta que o Legislativo estadual assume o compromisso de não deixar nenhum tema de relevância de lado, mesmo em um ano marcado pelo período eleitoral. Segundo ele, a legislação eleitoral impõe restrições apenas aos órgãos que ordenam despesas, o que não compromete o funcionamento do Parlamento.

“A Assembleia Legislativa do Estado do Pará permanece plenamente apta durante todo o expediente legislativo de 2026 para analisar, discutir e votar todas as proposições que chegarem à Casa, sejam elas de caráter ordinário ou em regime de urgência. Nosso compromisso é garantir que o Parlamento continue funcionando com responsabilidade, transparência e foco nos interesses da população paraense”, afirma o presidente da Alepa.

Além da criação da Frente, que, segundo o presidente da casa, possui objetivo de garantir que o Poder Legislativo Estadual funcione de “maneira efetiva, fortalecendo o debate e a construção de soluções para uma região tão estratégica e desafiadora como o Marajó”, também entra em pauta o orçamento. A esse tema, Chicão destaca a organização das votações na Alepa, pensadas para facilitar o escoamento das matérias que precisam entrar na pauta, sem comprometer os temas mais urgentes.

VEJA MAIS

image Pará reconhece oficialmente cultura ribeirinha como patrimônio vivo do estado
Lei sancionada pelo governo estadual cria política inédita de valorização dos saberes e modos de vida das comunidades ribeirinhas.


image Alepa aprova projeto que define o piso salarial da advocacia no Pará, veja quanto
Texto é de autoria da OAB-PA e também estabelece acréscimo gradual e reajuste anual, entenda como funcionará


image Alepa vota em dezembro a LOA 2026, que prevê R$ 53,7 bilhões ao Pará
Em comparação a 2025, o aumento do orçamento é de 14%

As sessões ordinárias acontecem sempre às terças-feiras, o que também contempla as votações direcionadas ao orçamento estadual e às contas do governo. Segundo ele, “essa organização permite que o debate político ocorra de forma democrática, sem comprometer o funcionamento institucional da Casa”. Na sua avaliação, essa organização também está blindada de interferências do debate político intenso que este deve levantar.

“Essa organização permite que o debate político ocorra de forma democrática, sem comprometer o funcionamento institucional da Casa. Portanto, não há expectativa de que o ambiente eleitoral interfira nas análises técnicas e nas votações necessárias para assegurar as entregas que a população do Pará espera do Poder Legislativo”, defende o presidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Hugo Motta pauta MP que viabiliza programa Gás do Povo

02.02.26 19h38

INVESTIGAÇÃO

TCM diz que vai cumprir decisão do STF sobre afastamento de conselheiros nomeados sem concurso

Supremo determinou a saída de dois conselheiros substitutos e a posse de aprovados em concurso público

02.02.26 19h38

Marçal é condenado a pagar R$ 100 mil a Boulos por acusações falsas durante eleições em SP

02.02.26 19h28

'2026 vai exigir que juízes eleitorais tenham comportamentos mais rigorosos', diz Cármen Lúcia

02.02.26 19h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda