Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará reconhece oficialmente cultura ribeirinha como patrimônio vivo do estado

Lei sancionada pelo governo estadual cria política inédita de valorização dos saberes e modos de vida das comunidades ribeirinhas.

Jéssica Nascimento
fonte

Para assegurar a efetivação da política, o Poder Executivo poderá adotar ações como o registro, a documentação e a salvaguarda das tradições ribeirinhas, incluindo festas, rituais, culinária, artesanato e práticas religiosas. (Foto: Ascom | Alepa)

A cultura ribeirinha passou a ser oficialmente reconhecida como patrimônio vivo do Pará. A medida foi estabelecida pela Lei nº 11.325, publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (14), que institui a Política Estadual de Valorização da Cultura Ribeirinha e Paraense. A legislação é fruto de projeto de lei de autoria do deputado estadual Carlos Bordalo e foi sancionada pelo governador Helder Barbalho.

A iniciativa é considerada pioneira ao assegurar, de forma institucional, o reconhecimento das expressões culturais ribeirinhas como parte fundamental da identidade histórica, social e cultural do estado. O Pará concentra uma das maiores populações ribeirinhas da Amazônia, formadas por comunidades que mantêm modos de vida diretamente ligados aos rios, florestas e ilhas — elementos centrais na formação do território paraense.

Realidade dos territórios ribeirinhos

Dados do Instituto Peabiru apontam que, na Região Metropolitana de Belém, o território conhecido como Belém Ribeirinha reúne mais de 50 ilhas localizadas nos rios Guamá e Pará. Essas áreas abrangem sete municípios: Acará, Barcarena, Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara e Benevides. Apenas na capital paraense, cerca de 40% do território municipal é composto por ilhas.

Mais de 6 mil famílias vivem nessas áreas, muitas delas ligadas a atividades tradicionais como pesca, agricultura, extrativismo e manifestações culturais próprias. Apesar da expressiva riqueza cultural e ambiental, essas populações ainda enfrentam dificuldades históricas no acesso a serviços públicos e políticas estruturantes, como transporte fluvial regular.

Proteção dos saberes e modos de vida

A Lei nº 11.325, sancionada em 13 de janeiro de 2025, tem como principal objetivo proteger, promover e valorizar os saberes, práticas e expressões culturais das comunidades ribeirinhas e das demais manifestações da cultura paraense. A política busca garantir que os conhecimentos tradicionais dos povos das águas e da floresta sejam preservados, reconhecidos e transmitidos às futuras gerações.

A legislação também destaca o papel estratégico dessas comunidades na preservação ambiental e na construção de modos de vida sustentáveis, integrando cultura, território e meio ambiente.

Diretrizes da política estadual

A Política Estadual de Valorização da Cultura Ribeirinha e Paraense será orientada por diretrizes como a valorização da diversidade cultural e dos povos tradicionais, o respeito às práticas sociais, religiosas, econômicas e culturais, além da participação efetiva das comunidades na formulação e execução das políticas públicas.

Outros princípios incluem a descentralização das ações culturais, o fortalecimento dos territórios onde a cultura é produzida, a integração dos saberes tradicionais aos processos educacionais e a articulação com políticas de preservação ambiental e sustentabilidade.

Medidas para implementação

Para assegurar a efetivação da política, o Poder Executivo poderá adotar ações como o registro, a documentação e a salvaguarda das tradições ribeirinhas, incluindo festas, rituais, culinária, artesanato e práticas religiosas

Também estão previstas a proteção de patrimônios materiais e imateriais, o apoio a festivais, feiras e exposições culturais, além da oferta de oficinas, cursos e atividades formativas voltadas aos saberes tradicionais e à economia cultural local.

A lei autoriza a celebração de parcerias com universidades, instituições culturais, organizações da sociedade civil, entidades privadas e centros de pesquisa. A medida busca ampliar o alcance das ações e fortalecer a execução da política pública em diferentes regiões do estado.

Cultura como ferramenta de inclusão

Atualmente, apenas cerca de um terço das famílias ribeirinhas dessas áreas está incluída em assentamentos agroextrativistas oficialmente reconhecidos, o que reforça a necessidade de políticas públicas integradas, territorializadas e permanentes, conforme aponta o Instituto Peabiru.

Para o deputado Carlos Bordalo, a sanção da Lei nº 11.325 representa um avanço significativo nas políticas culturais voltadas aos povos tradicionais do Pará. “Preservar a cultura ribeirinha é garantir a continuidade da nossa história, fortalecer a identidade paraense e reconhecer os modos de vida que sustentam o estado”, afirmou.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura ribeirinha

patrimônio do estado

alepa

assembleia legilstaiva do pará
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

PEIXE

Quanto é o quilo do pescado em Belém? Veja do mais caro ao mais barato

Levantamento do Dieese mostra os preços médios praticados nos mercados municipais em dezembro de 2025, com variações influenciadas pelo defeso e pelo inverno amazônico

14.01.26 14h03

PEIXE MAIS CARO?

Preço de peixe dispara até 50% em Belém; veja espécies de pescado com maior alta

Segundo o DIEESE/PA, combinação entre defeso e chuvas intensas limita a pesca, reduz a disponibilidade de pescado e provoca reajustes acima da inflação em Belém

14.01.26 13h48

CULTURA RECONHECIDA

Pará reconhece oficialmente cultura ribeirinha como patrimônio vivo do estado

Lei sancionada pelo governo estadual cria política inédita de valorização dos saberes e modos de vida das comunidades ribeirinhas.

14.01.26 13h18

NOVAS CASAS

Famílias de Moju recebem 41 moradias do Minha Casa, Minha Vida Rural

Entrega foi realizada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e integra investimentos habitacionais e de infraestrutura no nordeste do Pará.

14.01.26 12h45

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Cobrança

IPTU 2026 em Belém: veja as regras, prazos e formas de pagamento

Mudanças já estão em vigor em todo o município, conforme divulgado no Diário Oficial

06.01.26 16h43

Oportunidades de emprego

Em Belém, Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre seleção para área administrativa

Inscrições online podem ser feitas até sexta-feira (9)

06.01.26 20h44

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Pagamento antecipado do IPVA 2026 no Pará começa nesta terça-feira (6)

Prazo para quitar o imposto com desconto varia conforme o final da placa; pagamento pode ser à vista ou parcelado

05.01.26 13h13

PREÇOS SUBINDO

Crise global de memória RAM pode elevar preços de celulares e eletrônicos no Pará em 2026

Escassez global pode pressionar preços de smartphones, TVs e computadores no Pará após o primeiro trimestre, diz vendedor do setor

09.01.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda