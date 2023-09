8 de janeiro: Zanin acompanha voto de Moraes para condenar réu por 5 crimes

Na continuação do julgamento de Aécio Lúcio Costa Pereira, acusado de envolvendo nos atos de 8 de janeiro em Brasília, o terceiro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) a votar, Cristiano Zanin, acompanhou o entendimento do relator, Alexandre de Moraes, pela condenação do réu por todos os cinco crimes descritos na denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Porém, Zanin abriu divergência em relação a pena e propôs 15 anos de prisão, enquanto Alexandre de Moraes defende 17 anos

O magistrado disse em seu voto que Aécio “não ingressou no Senado para um passeio ou uma visita”.

"Ele ingressou juntamente com uma multidão em tumulto, que defendia, mediante violência física e patrimonial, o fechamento dos Poderes constitucionalmente estabelecidos, além da deposição do governo democraticamente eleito”, declarou Zanin, nesta quinta-feira (14).

Além de Zanin e Moraes, o ministro Kassio Nunes Marques, que é revisor do processo, também já votou, mas defende pena de 2 anos e meio ao réu em regime aberto.

Aécio Lúcio Costa Pereira é cientista da computação e ex-funcionário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Ele foi preso em flagrante no Senado Federal após os ataques em Brasília.