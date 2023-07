Vigilante é morto ao assustar amigo que pretendia visitar em Redenção

Carlos Adriano Ferreira da Costa foi morto com uma facada no peito ao assustar um amigo em Redenção, município no sul do Pará. Ele era vigilante da prefeitura da cidade. O caso ocorreu no sábado (22), mas foi divulgado apenas nesta segunda-feira (24). À polícia o colega da vítima, que não teve o nome revelado, disse que acreditava ser alguém mal-intencionado que passou perto da janela do quarto da casa dele. Com informações do Correio de Carajás.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o servidor público estava de folga e no horário noturno foi visitar um amigo que mora no fundo do estabelecimento. Quando passou próximo da janela do quarto do morador, Adriano foi atingido com uma facada e morreu no local.

O morador do quarto, responsável por desferir a facada, se defendeu na Delegacia de Polícia Civil alegando que desconfiou que pudesse ser um indivíduo mal-intencionado invadindo o local e argumentou ter agido por impulso, somente percebendo se tratar do amigo após desferir o golpe mortal.

Após prestar depoimento, ele foi liberado. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar os fatos e que testemunhas foram convocadas a prestar depoimento para analisar a versão.

Em nota, a Prefeitura de Redenção lamentou o ocorrido. “Neste momento de profunda dor e pesar, a administração municipal manifesta aos familiares e amigos as mais sinceras condolências”, diz trecho do texto.

Carlos Adriano era servidor do quadro efetivo da Prefeitura e trabalhava como vigilante no Terminal Rodoviário de Redenção. O corpo dele foi velado e sepultado no domingo (23), dia seguinte após ter morrido. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil para saber como estão as investigações e aguarda retorno.