Três pessoas morrem em colisão entre motos em Capitão Poço

Três pessoas morreram após uma colisão entre duas motocicletas na noite de domingo (19/05), no município de Capitão Poço, nordeste do Pará. O condutor de um dos veículos, identificado como Antônio Rosivan de Souza, de 45 anos, morreu na hora. As outras duas vítimas são a esposa de Antônio, que vinha na garupa da moto com o companheiro, e Maynara Gomes Pinheiro, que conduzia a segunda moto envolvida no acidente de trânsito. Ambas evoluíram a óbito após serem socorridas em estado grave para um hospital do município.

A polícia Civil informou que investiga o acidente que ocorreu na avenida Waldemar Coelho com a rua 8, próximo a entrada da PA-253. Testemunhas relataram que as duas motos estavam em alta velocidade quando tudo ocorreu. Não há detalhes sobre as circunstâncias da colisão. Uma ambulância do município de Garrafão do Norte passava pelo local no momento do sinistro e fez o socorro das vítimas. As mulheres foram levadas para o Atendimento Médico Especializado (AME) de Capitão Poço.

Pelas redes sociais, a escola Menino Jesus, onde Maynara atuava, fez uma publicação confirmando a morte e lamentando a perda da colaboradora. Em nota, a Polícia Civil informa que Antonio Rosivan de Souza, 45 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações conduzidas pela delegacia de Capitão Poço.