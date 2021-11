VÍDEO: Tiroteio, pessoas feridas e reféns: perseguição gera situação caótica na Augusto Montenegro

Três suspeitos foram presos, no início da tarde deste sábado (20), após um assalto com refém registrado na avenida Augusto Montenegro, próximo à entrada do conjunto Satélite, em Belém.

Testemunhas contaram que o trio estava praticando assaltos na área, quando foram perseguidos por homens da Polícia Militar. Na fuga, os criminosos entraram em uma vila, chamada Portelinha, e fizeram uma mulher refém.

Durante a negociação, que durou cerca de uma hora, houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi atingido e socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Em seguida, outro se entregou. Após a chegada de um familiar, o terceiro criminoso também se rendeu, liberando a refém.

Para garantir a segurança de todos ao redor daquele perímetro, a Polícia Militar interditou uma faixa da Augusto Montenegro, sentido Icoaraci. Um longo congestionamento se formou. Por volta das 13h10, ao término da negociação, o trânsito voltou a fluir normalmente na via.

Passado o susto, testemunhas chegaram a afirmar que, na verdade, o grupo era formado por cinco suspeitos. Mas esta versão não foi confirmada pela polícia. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil, por meio da Seccional da Marambaia.