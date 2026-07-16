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Polícia

VÍDEO: Pertences de mulher que morreu em acidente na Mário Covas ficam espalhados pela pista

Mulher de 31 anos morreu no local do acidente após moto ser atingida por uma carreta durante uma tentativa de ultrapassagem

O Liberal
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Vítima estava na garupa de uma motocicleta quando ocorreu a colisão com uma carreta na rodovia Mário Covas, em Ananindeua. (Ana Laura Carvalho/O Liberal)

Os pertences de Tainá Andrade Santana, de 31 anos, ficaram espalhados pela pista após o grave acidente registrado na rodovia Mário Covas, em Ananindeua. A vítima havia aceitado uma carona de um colega de trabalho quando a motocicleta se envolveu na colisão.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista realizava diversas ultrapassagens perigosas momentos antes do acidente. Durante uma das manobras, a moto acabou sendo atingida por uma carreta que seguia pela rodovia. Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído e os objetos que estavam na bolsa de Tainá foram arremessados sobre o asfalto.

A vítima usava capacete, porém o equipamento não estava afivelado. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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Sobre o acidente

O acidente aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (16), na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A colisão foi registrada no sentido Augusto Montenegro, no trecho entre as avenidas Três Corações e Independência.

A ocorrência envolveu uma motocicleta, um carro de passeio e uma carreta. O caso chamou atenção de motoristas que passavam pela área, e equipes de segurança precisaram atuar no controle do trânsito e no atendimento da ocorrência.

A Polícia Militar realizou o isolamento do local até a chegada da Polícia Científica do Pará, responsável pelos trabalhos de perícia e pela remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Durante o atendimento, o fluxo de veículos ficou prejudicado na rodovia, causando lentidão no trecho. Os envolvidos na ocorrência devem prestar esclarecimentos à polícia, que ficará responsável por apurar as circunstâncias da colisão e identificar as possíveis causas do acidente.

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