VÍDEO: Pertences de mulher que morreu em acidente na Mário Covas ficam espalhados pela pista

Os pertences de Tainá Andrade Santana, de 31 anos, ficaram espalhados pela pista após o grave acidente registrado na rodovia Mário Covas, em Ananindeua. A vítima havia aceitado uma carona de um colega de trabalho quando a motocicleta se envolveu na colisão.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista realizava diversas ultrapassagens perigosas momentos antes do acidente. Durante uma das manobras, a moto acabou sendo atingida por uma carreta que seguia pela rodovia. Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído e os objetos que estavam na bolsa de Tainá foram arremessados sobre o asfalto.

A vítima usava capacete, porém o equipamento não estava afivelado. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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Sobre o acidente

O acidente aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (16), na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A colisão foi registrada no sentido Augusto Montenegro, no trecho entre as avenidas Três Corações e Independência.

A ocorrência envolveu uma motocicleta, um carro de passeio e uma carreta. O caso chamou atenção de motoristas que passavam pela área, e equipes de segurança precisaram atuar no controle do trânsito e no atendimento da ocorrência.

A Polícia Militar realizou o isolamento do local até a chegada da Polícia Científica do Pará, responsável pelos trabalhos de perícia e pela remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Durante o atendimento, o fluxo de veículos ficou prejudicado na rodovia, causando lentidão no trecho. Os envolvidos na ocorrência devem prestar esclarecimentos à polícia, que ficará responsável por apurar as circunstâncias da colisão e identificar as possíveis causas do acidente.