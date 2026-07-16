QUI · 22 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUI · 22 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

POLÍCIA

Dois jovens morrem após grave acidente de trânsito em Itaituba

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente, registrado na madrugada desta quinta-feira (16/7)

O Liberal

16 de julho de 2026 às 09:32

A imagem em destaque mostra as vítimas do acidente.

A imagem em destaque mostra as vítimas do acidente. ( Foto: Foto: Reprodução | Giro Portal )

Dois jovens, identificados como Wellington Oliveira, de 25 anos, e Gabriela Sousa, de idade não revelada, morreram após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira (16/7), na 4ª Rua, no bairro Floresta, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

VEJA MAIS 

Homem morre após ser atropelado por caminhão em Parauapebas Vítima ainda não foi identificada; motorista permaneceu no local e caso será investigado pela Polícia Civil

Colisão entre carro e carreta deixa um morto na BR-010, em Ipixuna do Pará Acidente ocorreu neste sábado (11), e vítima morreu no local da ocorrência

Condutora de carreta que morreu em acidente na sexta (10), em Itaituba, é identificada O veículo conduzido por ela acabou colidindo contra um semirreboque de outra carreta na rodovia BR-230, a Transamazônica

Segundo o Giro Portal, as informações preliminares dão conta de que um terceiro jovem, que estaria em uma das motocicletas envolvidas no sinistro junto com Gabriela, também ficou ferido. Ele seria namorado da vítima e foi encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós, onde permanece em estado grave.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente. O caso deve ser apurado pelas autoridades competentes. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Científica e Civil sobre o ocorrido. A reportagem aguarda retorno.

Assuntos relacionados

polícia
dois jovens morrem
grave acidente
itaituba
trânsito