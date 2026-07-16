Dois jovens morrem após grave acidente de trânsito em Itaituba

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente, registrado na madrugada desta quinta-feira (16/7)

Dois jovens, identificados como Wellington Oliveira, de 25 anos, e Gabriela Sousa, de idade não revelada, morreram após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira (16/7), na 4ª Rua, no bairro Floresta, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

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Segundo o Giro Portal, as informações preliminares dão conta de que um terceiro jovem, que estaria em uma das motocicletas envolvidas no sinistro junto com Gabriela, também ficou ferido. Ele seria namorado da vítima e foi encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós, onde permanece em estado grave.