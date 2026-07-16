Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo de Bombeiros descarta mortes após ônibus cair em rio, em Barcarena

Em entrevista à imprensa, o coronel Jaime Oliveira detalhou, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, disse que Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) irá ao local nesta quinta-feira (16/7) para analisar se houve danos ambientais após o ônibus cair no rio

O Liberal
fonte

Ônibus sem freio afundo nas águas do rio São Francisco, em Barcarena, no final da tarde desta quarta-feira (15). (Reprodução Redes Sociais)

Não houve mortes no acidente do ônibus que caiu no rio Itaporanga, em Barcarena, na quarta-feira (15/7). O sinistro ocorreu no porto São Francisco, localizado em Vila dos Cabanos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), mergulhadores fizeram uma varredura na área onde o episódio ocorreu e constataram que não havia pessoas no interior do veículo.

Nas redes sociais, foram compartilhados vídeos do momento em que o ônibus afundou nas águas. Alguns passageiros conseguiram pular antes que o ônibus desaparecesse no rio

Em entrevista à imprensa, o coronel Jaime Oliveira detalhou o trabalho dos bombeiros. Segundo ele, após a localização do ônibus, foram feitos “dois mergulhos rigorosos” no automóvel para verificar a existência de possíveis vítimas. “A primeira equipe verificou que não existia e, depois, fizemos, por critério de segurança, um novo mergulho e foi verificado que, realmente, não há essa possibilidade. (...) Não houve nenhum tipo de reclamação ou pessoas procurando (por desaparecidos)”, contou ao Portal Vn News 24h.

Jaime destacou que, a partir desta quinta (16/7), a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) irá ao local para analisar se houve danos ambientais após o ônibus cair no rio, além de examinar a eventual responsabilização da empresa proprietária do coletivo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da MB e também tenta contato com a empresa dona do transporte

O Corpo de Bombeiros reforçou que permanece à disposição para prestar todo o apoio técnico necessário, atuando de forma integrada com os demais órgãos responsáveis até a completa normalização da situação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

corpo de bombeiros

descarta

mortes

após ônibus

cair em rio

barcarena

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros perto de cemitério em Itupiranga, no sudeste do Pará

Polícia apura as circunstâncias do homicídio; ninguém foi preso até o momento

17.07.26 10h57

FISCALIZAÇÃO

Operação remove 22 veículos e flagra 93 infrações de trânsito em 3 pontos de Belém

Ação da Operação Choque de Ordem percorreu a Augusto Montenegro, Doca e Antônio Barreto para combater infrações de trânsito, alcoolemia ao volante e ‘rolezinhos’

17.07.26 9h26

ACIDENTE

Barcarena: ônibus é retirado do Rio Itaporanga na madrugada desta sexta

O trabalho foi realizado com o uso de equipamentos pesados e de uma equipe de trabalhadores, informou o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran)

17.07.26 8h22

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem é preso suspeito de esfaquear a companheira durante discussão em Santarém

Vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal com um ferimento no abdômen

16.07.26 23h13

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Barcarena: ônibus é retirado do Rio Itaporanga na madrugada desta sexta

O trabalho foi realizado com o uso de equipamentos pesados e de uma equipe de trabalhadores, informou o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran)

17.07.26 8h22

FISCALIZAÇÃO

Operação remove 22 veículos e flagra 93 infrações de trânsito em 3 pontos de Belém

Ação da Operação Choque de Ordem percorreu a Augusto Montenegro, Doca e Antônio Barreto para combater infrações de trânsito, alcoolemia ao volante e ‘rolezinhos’

17.07.26 9h26

TRÂNSITO

Engenheira civil morre em acidente de motocicleta na rodovia Mário Covas, em Ananindeua

A vítima foi identificada como Tainá Andrade Santana, de 31 anos

16.07.26 18h56

ACIDENTE

VÍDEO: Pertences de mulher que morreu em acidente na Mário Covas ficam espalhados pela pista

Mulher de 31 anos morreu no local do acidente após moto ser atingida por uma carreta durante uma tentativa de ultrapassagem

16.07.26 21h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda