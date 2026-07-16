Corpo de Bombeiros descarta mortes após ônibus cair em rio, em Barcarena

Não houve mortes no acidente do ônibus que caiu no rio Itaporanga, em Barcarena, na quarta-feira (15/7). O sinistro ocorreu no porto São Francisco, localizado em Vila dos Cabanos. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), mergulhadores fizeram uma varredura na área onde o episódio ocorreu e constataram que não havia pessoas no interior do veículo.

Nas redes sociais, foram compartilhados vídeos do momento em que o ônibus afundou nas águas. Alguns passageiros conseguiram pular antes que o ônibus desaparecesse no rio.

Em entrevista à imprensa, o coronel Jaime Oliveira detalhou o trabalho dos bombeiros. Segundo ele, após a localização do ônibus, foram feitos “dois mergulhos rigorosos” no automóvel para verificar a existência de possíveis vítimas. “A primeira equipe verificou que não existia e, depois, fizemos, por critério de segurança, um novo mergulho e foi verificado que, realmente, não há essa possibilidade. (...) Não houve nenhum tipo de reclamação ou pessoas procurando (por desaparecidos)”, contou ao Portal Vn News 24h.

Jaime destacou que, a partir desta quinta (16/7), a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) irá ao local para analisar se houve danos ambientais após o ônibus cair no rio, além de examinar a eventual responsabilização da empresa proprietária do coletivo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da MB e também tenta contato com a empresa dona do transporte.

O Corpo de Bombeiros reforçou que permanece à disposição para prestar todo o apoio técnico necessário, atuando de forma integrada com os demais órgãos responsáveis até a completa normalização da situação.