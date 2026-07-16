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Relembre outros casos de ônibus que caíram em rios, no Pará

Outros casos de coletivos, que caíram nos rios, tiveram mortes nos anos de 2022 e 2024, no Pará

O Liberal

15 de julho de 2026 às 23:15

A imagem mostra o ônibus dentro do rio e a parte frontal dele danificada.

A imagem mostra o ônibus dentro do rio e a parte frontal dele danificada. ( Foto: Foto: Reprodução | Redes sociais )

O caso do ônibus urbano de passageiros que caiu no rio Itaporanga, em Barcarena, no início da noite desta quarta-feira (15), chamou a atenção para o perigo do sinistro. Vídeos do acidente no porto São Francisco, localizado em Vila dos Cabanos, mostram os passageiros pulando do veículo momentos antes da submersão total no rio. Apesar da gravidade do acidente, até o momento, não foram registrados mortes ou desaparecidos.

Outros acidentes gravíssimos com óbitos foram registrados no Pará em anos anteriores. Em dezembro de 2024, uma criança morreu em um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma balsa no município de Moju, nordeste do Pará. Adria Maria Rodrigues Valente, de apenas 12 anos, morreu no sinistro. Ela estava dentro do veículo particular de transporte de passageiros que caiu no rio ao tentar descer de uma balsa, que fazia a travessia no porto de Santana do Tapará, no município de Santarém.

Outro acidente ocorreu no dia 7 de novembro de 2022, resultando na morte de seis pessoas, em Santarém, na região oeste do Pará. Um micro-ônibus caiu no rio no porto de Santana do Tapará na madrugada do dia 7. Muitas das vítimas pertenciam a mesma família que estava dentro do veículo. No momento do acidente, oito pessoas estavam dentro do micro-ônibus; apenas duas conseguiram se salvar. 

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