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Ônibus que caiu em rio deve ser içado nesta quinta-feira (16/7), afirma Prefeitura de Barcarena

Para a realização desse trabalho, o embarque e desembarque de passageiros no Porto "Anjos" e no Porto São Francisco serão temporariamente suspensos

O Liberal

16 de julho de 2026 às 09:20

A imagem em destaque mostra o momento do acidente.

A imagem em destaque mostra o momento do acidente. ( Foto: Foto: Reprodução | Redes Sociais )

A Prefeitura de Barcarena informou que o ônibus que caiu no rio Itaporanga deverá ser içado nesta quinta-feira (16/7). Segundo ela, para a realização desse trabalho, o embarque e desembarque de passageiros no Porto "Anjos" e no Porto São Francisco, onde o episódio ocorreu, serão temporariamente suspensos. A retomada das atividades acontecerá após a conclusão da operação de retirada do automóvel. 

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Corpo de Bombeiros descarta mortes após ônibus cair em rio, em Barcarena Em entrevista à imprensa, o coronel Jaime Oliveira detalhou, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, disse que Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) irá ao local nesta quinta-feira (16/7) para analisar se houve danos ambientais após o ônibus cair no rio

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Relembre outros casos de ônibus que caíram em rios, no Pará Outros casos de coletivos, que caíram nos rios, tiveram mortes nos anos de 2022 e 2024, no Pará

Em nota, a prefeitura afirmou que, depois da intensa operação de busca e varredura realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, não houve mortes. Além disso, a gestão municipal destacou que o último paciente que permanecia em observação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) recebeu alta. Anteriormente, a Polícia Civil, que apura o ocorrido, havia divulgado que nove pessoas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

Trabalho dos mergulhadores

Em entrevista à imprensa, o coronel Jaime Oliveira detalhou o trabalho dos bombeiros. Segundo ele, após a localização do ônibus, foram feitos “dois mergulhos rigorosos” no automóvel para verificar a existência de possíveis vítimas. “A primeira equipe verificou que não existia e, depois, fizemos, por critério de segurança, um novo mergulho e foi verificado que, realmente, não há essa possibilidade. (...) Não houve nenhum tipo de reclamação ou pessoas procurando (por desaparecidos)”, contou ao Portal Vn News 24h.

Jaime destacou que, a partir desta quinta (16/7), a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) irá ao local para analisar se houve danos ambientais após o ônibus cair no rio, além de examinar a eventual responsabilização da empresa proprietária do coletivo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da MB e também tenta contato com a empresa dona do transporte

O Corpo de Bombeiros reforçou que permanece à disposição para prestar todo o apoio técnico necessário, atuando de forma integrada com os demais órgãos responsáveis até a completa normalização da situação.

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