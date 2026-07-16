Ônibus que caiu em rio deve ser içado nesta quinta-feira (16/7), afirma Prefeitura de Barcarena

Para a realização desse trabalho, o embarque e desembarque de passageiros no Porto "Anjos" e no Porto São Francisco serão temporariamente suspensos

A Prefeitura de Barcarena informou que o ônibus que caiu no rio Itaporanga deverá ser içado nesta quinta-feira (16/7). Segundo ela, para a realização desse trabalho, o embarque e desembarque de passageiros no Porto "Anjos" e no Porto São Francisco, onde o episódio ocorreu, serão temporariamente suspensos. A retomada das atividades acontecerá após a conclusão da operação de retirada do automóvel.

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Em nota, a prefeitura afirmou que, depois da intensa operação de busca e varredura realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, não houve mortes. Além disso, a gestão municipal destacou que o último paciente que permanecia em observação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) recebeu alta. Anteriormente, a Polícia Civil, que apura o ocorrido, havia divulgado que nove pessoas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

Trabalho dos mergulhadores

Em entrevista à imprensa, o coronel Jaime Oliveira detalhou o trabalho dos bombeiros. Segundo ele, após a localização do ônibus, foram feitos “dois mergulhos rigorosos” no automóvel para verificar a existência de possíveis vítimas. “A primeira equipe verificou que não existia e, depois, fizemos, por critério de segurança, um novo mergulho e foi verificado que, realmente, não há essa possibilidade. (...) Não houve nenhum tipo de reclamação ou pessoas procurando (por desaparecidos)”, contou ao Portal Vn News 24h.

Jaime destacou que, a partir desta quinta (16/7), a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) irá ao local para analisar se houve danos ambientais após o ônibus cair no rio, além de examinar a eventual responsabilização da empresa proprietária do coletivo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da MB e também tenta contato com a empresa dona do transporte.