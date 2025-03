Vídeo mostra Kombi capotando na BR-316, na Grande Belém

Um vídeo recebido pelo Grupo Liberal registra o momento em que uma Kombi capota na BR-316, na Grande Belém. As imagens mostram o veículo trafegando sobre uma das faixas destinadas ao BRT, em um trecho que ainda está em construção.

No vídeo, é possível ver que o motorista estava com a seta ligada para a direita, indicando a intenção de trocar de faixa. No entanto, segundos depois, a Kombi capota para a esquerda, possivelmente após bater em uma pequena estrutura de concreto utilizada nas obras de construção da pista do BRT.

Ainda não há informações sobre feridos. A reportagem segue apurando mais detalhes sobre o caso.