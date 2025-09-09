Vídeo mostra discussão entre mãe de suspeito de tráfico de drogas e policiais da Rotam, em Outeiro

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a mãe de um suspeito de tráfico de drogas discute com policiais do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), na tarde desta terça-feira (9), no residencial Viver Outeiro, distrito de Belém.

Nas imagens, a mulher aparece exaltada ao ver o filho com a cabeça ensanguentada durante uma abordagem e acusa os militares de agressão. A situação provocou um bate-boca entre a mãe e os policiais diante de moradores que acompanhavam a cena. O caso ocorreu no curso de uma operação de combate ao tráfico de drogas no residencial.

Segundo a versão da Rotam, o ferimento não foi provocado por violência policial. Os agentes afirmam que o jovem tentou fugir ao perceber a chegada da guarnição, pulou um muro e acabou se machucando na queda, sendo alcançado em seguida.

Apesar da explicação, a mãe protestou contra a equipe, insistindo que o filho havia sido agredido. Nesse momento, um policial retruca: “Quem é que trafica? Eu ou ele? Ninguém está batendo nele. Ele correu e sangrou lá na frente. Todo mundo viu. Eu sou a lei”, afirma o militar no vídeo.

Enquanto isso, uma pessoa que grava a confusão rebate a fala do policial e alega que houve agressão: “Tá gravado! Tá gravado”. As imagens mostram ainda o suspeito, já algemado, sendo arrastado para dentro de um dos apartamentos do residencial.

O registro termina com sons de disparos de arma de fogo, mas não é possível identificar o que ocorreu depois.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública em busca de mais detalhes sobre o caso, mas não houve retorno.