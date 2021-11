VÍDEO: Jovem compartilha ameaça que vem sofrendo por ser confundido com policial penal

Um jovem compartilhou um vídeo nas redes sociais, e em grupos de WhatsApp, mostrando um pedido incomum: ele pede às pessoas apoio no compartilhamento da gravação, para que ele possa esclarecer que não é um policial penal. As informações são do site Ver-o-Fato.

No vídeo, o rapaz afirma que ele e a família estão sendo ameaçados de morte pelo crime organizado, em redes sociais, por ser confundido como agente penal.

Ele diz também que foi candidato no último concurso da Polícia Militar, e que participou de mobilizações para que as autoridades considerassem chamar mais aprovados no citado concurso. "Me pegaram pra laranja. Não sou policial militar e nem penal, colocaram a minha cabeça em jogo, em prêmio", desabafou.

A Redação Integrada aguarda retorno da Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) sobre o episódio.