Amin Khader é confundido com Alexandre de Moraes e pede: ‘Parem!’

Amin Khader, repórter da Rede Record, virou meme na Web após vários internautas o compararem com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do UOL.

O artista chegou a se manifestar nas redes sociais e pediu para que seus seguidores não o confundissem mais com Alexandre. O pedido foi tão inusitado que os fãs de Amin começaram a brincar com a situação e fazer memes comparando e enaltecendo a semelhança entre os dois.

Os memes eram cada vez mais criativos e chamaram atenção no Twitter.

Até mesmo Amin entrou na brincadeira e também compartilhou alguns memes em seu perfil.