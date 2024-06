VÍDEO: homem armado rouba bolsa de mulher e foge com comparsa em motocicleta no Marco

Um casal foi flagrado por uma câmera de segurança assaltando uma pedestre, no começo da tarde de quarta-feira (26), na passagem Lindolfo Collor com a avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. A vítima teve a bolsa roubada, mas não foi revelado o que tinha dentro dela ou prejuízo que teve.

Nas imagens, divulgadas pelo página Curió News, no Instagram, é possível ver uma mulher próxima de uma motocicleta. Perto está um homem, escondido atrás de um carro, vestindo um boné e roupas escuras. Assim que uma outra mulher se aproxima, o criminoso avança para cima dela, anunciando o assalto, e com uma arma em mãos.

A vítima se assusta, foge, mas deixa cair a bolsa, que logo em seguida é pega pelo assaltante. O homem retorna para a moto, onde a comparsa lhe esperava durante todo o crime, e depois vai embora junto com a ajudante pela Almirante Barroso.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.