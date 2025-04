VÍDEO: Grupo de corredores é assaltado na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém

Um grupo de corredores foi assaltado na madrugada de quinta-feira (24/4), na avenida Visconde de Souza Franco, em Belém. Uma câmera de segurança registrou o crime e as imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil, que apura o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

"A Polícia Civil informa que a Seccional do Comércio investiga o caso e analisa imagens de circuito de monitoramento para identificar os suspeitos. Informações podem ser repassadas pelo 181", informou a PC em uma nota enviada à Redação Integrada de O Liberal.

A filmagem mostra sete pessoas se alongando e uma outra mexendo no celular. De repente, um carro preto se aproxima delas. Três homens saem do automóvel e correm em direção às vítimas, sendo que algumas ainda tentam escapar do assalto saindo de mansinho. Pouco tempo depois, os criminosos retornam ao carro e fogem com os pertences dos corredores.