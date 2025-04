Delegado imobiliza e prende suspeito de assalto em Belém

Um delegado de Polícia Civil, que não teve o nome revelado, imobilizou e prendeu um homem em flagrante na manhã desta quarta-feira (16/4), no centro de Belém, por tentativa de roubo e ameaça com arma branca. De acordo com a PC, o delegado avistou a atuação do suspeito e o deteve.

Durante a fuga, o homem tentou forçar um motociclista a conduzi-lo para longe do local, momento em que o delegado viu a ação e, de forma imediata, impediu a motocicleta de sair com o suspeito. Segundo as autoridades, o suspeito subtraiu a bolsa de uma senhora nas proximidades de um shopping da capital.

Com ele foram encontrados uma faca de cozinha, a bolsa da vítima, contendo um aparelho celular, documentos e cartões bancários. Ele foi conduzido imediatamente à Seccional Urbana do Comércio, onde foi autuado em flagrante por roubo e ameaça. A vítima teve seus pertences restituídos.

A pena para tentativa de roubo é a mesma do crime consumado, que é de até 10 anos de reclusão, mas diminuída de um a dois terços. Já a punição para o crime de ameaça com arma branca, que depende da gravidade e circunstâncias do caso, é de detenção de um a seis meses, ou multa.