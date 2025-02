VÍDEO: delegado prende homem ao flagrá-lo agredindo a namorada no sudoeste do Pará

O delegado Pedro Victor, da Polícia Civil do Pará, prendeu um homem após flagrá-lo agredindo a namorada. O caso foi registrado por uma câmera de segurança e aconteceu na quinta-feira (27/2), por volta das 19h30, no bairro Buriti, em Itaituba, sudoeste do estado.

A gravação, a qual a Redação Integrada de O Liberal teve acesso com exclusividade, mostra o delegado atravessando a rua em direção a uma residência e olhando por debaixo do portão do imóvel. Pelas imagens é possível ver o suspeito em cima da vítima quando é abordado pelo policial civil, que é diretor da 19ª Seccional Urbana de Itaituba. Em seguida, o homem se afasta da companheira, que está jogada no chão. A filmagem termina logo depois.

No momento em que o delegado passava pelo local ele escutou a mulher pedindo socorro e interviu nas agressões. Após o flagrante, o homem foi conduzido até a seccional, onde foi autuado por lesão corporal leve no âmbito da Lei Maria da Penha. A vítima teve escoriações leves.

O delegado Pedro Victor reforçou o encorajamento das vítimas a denunciarem qualquer ato de violência doméstica e que em Itaituba há uma delegacia especializada para esse atendimento.