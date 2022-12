Viatura da polícia colide contra estação do BRT no bairro do Coqueiro e deixa uma pessoa morta

Uma viatura da Polícia Civil do Pará (PCPA) onde estavam três policiais civis e um custodiado colidiu com a estação do BRT do bairro Coqueiro, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, na tarde desta segunda-feira (26).

O motorista do veículo, identificado como Homero Goes e Silva de Souza, era investigador da PC e morreu na hora. Os policiais civis Clayton Pereira Vila Nova e Rejane Maria Oliveira da Silva foram socorridos e encaminhados ao Hospital Porto Dias, no bairro do Marco.

Bruno Moraes Gomes, o custodiado, estava algemado dentro da viatura no momento do acidente e ficou ferido, precisando ser levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém.

Segundo a Polícia Militar (PM), um Voyage prata teria invadido a pista expressa do BRT, por onde a viatura da PC seguia. O investigadaor Homero Goes que conduzia o veículo com os policiais tentou desviar, mas acabou batendo contra o muro da estação do BRT.

O 2º tenente Diego, do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), informou que o acidente teria ocorrido por volta das 16h e que os ocupantes da viatura ficaram presos nas ferragens do veículo. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi chamado para fazer o resgate das vítimas.

O preso que estava junto com os policiais na caminhonete, identificado como Bruno, estava sendo levado por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) à Secretaria de Estado de Administração Penitência (Seap), para que ficasse à disposição da Justiça.

O condutor do Voyage Prata fugiu do local do acidente e está sendo procurado.

Homero trabalhava na unidade da DEAM de Icoaraci junto com Clayton, que também é investigador, e com Rejane, que atua como escrivã. Um caminhão guincho da PC removeu a viatura envolvida no acidente até a garagem da Polícia Civil, para que o automóvel seja periciado.

O estado de saúde do investigador e da escrivã não foram divulgados.

Redes Sociais

Vídeos feitos por condutores que passavam pelo local na hora do acidente ganharam as redes sociais em poucas horas. Em um deles, o passageiro de um veículo mostra vários curiosos e também policiais militares próximos da viatura da Polícia Civil envolvida na ocorrência. Uma voz ao fundo comenta que um homem e uma mulher estariam dentro da viatura e que eles teriam morrido. O passageiro questiona se os dois de fato estariam mortos, ao que o rapaz do lado de fora do carro responde que sim.