Vendedor de churrasquinho é morto com seis tiros; suspeito preso alega vingança

O vendedor de churrasquinho Alexsandro Mateus Cavalcante de Azevedo, de 33 anos, foi morto com seis tiros, na noite desta quarta-feira (4), no local onde trabalhava, que fica às margens da PA-150, em Tailândia, no nordeste do Pará. O suspeito foi preso e alegou à polícia que a motivação do crime teria sido vingança, por conta da vítima ter roubado dele R$ 10 mil há dois anos, além de ameaçar e humilhar sua companheira. Com informações do Portal Tailândia.

VEJA MAIS

O homicídio ocorreu em frente a dois postos de combustíveis, próximos à saída para Belém. Moradores relataram que a vítima estava sentada quando Vanielton Vieira de Lima, de 29 anos, chegou atirando quando Alexsandro. Alguns dos disparos atingiram a cabeça do comerciante. Após ser baleado, o homem chegou a ser levado para o Hospital Geral de Tailândia. Mas ele não resistiu aos ferimentos.

Vanielton, o suspeito de assassinar Alexsandro, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de Tailândia. Com ele foi apreendido a arma do crime, um revólver calibre 38 com as 6 munições deflagradas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso e aguarda retorno.