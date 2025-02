'Velozes e Furiosos': PC prende trio suspeito de vender veículos roubados no Pará

Duas mulheres e um homem foram presos preventivamente pela Polícia Civil nesta terça-feira (18/2), durante a operação “Velozes e Furiosos”. De acordo com a PC, os suspeitos estariam envolvidos em um grupo criminoso que trazia veículos roubados e com placas clonadas do Rio de Janeiro para vendê-los no Pará. A polícia estima que o prejuízo das vítimas, tanto os donos dos veículos, quanto os compradores, esteja em torno de R$ 1 milhão.

Segundo as autoridades, as investigações começaram em fevereiro do ano passado, quando uma vítima procurou a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA) informando que tinha comprado um carro e depois suspeito que o automóvel poderia ser clonado. Após passar por perícia, a PC constatou que o veículo tinha registro de roubo oriundo do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a polícia, as apurações constataram a participação de quatro pessoas, sendo que elas utilizavam documentos falsos para a venda dos veículos e registro de documentos falsos nos cartórios. Os suspeitos, conforme as autoridades, anunciavam os veículos em plataformas de vendas on-line, de forma atrativa, com preços baixos e de forma parcelada.

A equipe da DRFRVA conseguiu recuperar três dos veículos comercializados pelos suspeitos e que tinham registro de roubo e eram provenientes do Rio de Janeiro. Nessas vendas, a polícia ressaltou que as vítimas já tinham quitado os veículos ou estavam pagando parcelas, em uma espécie de financiamento.

Durante a operação realizada nesta terça-feira (18/2), outros quatro veículos também do RJ e que haviam sido comercializados pelos suspeitos foram apreendidos pela PC. Ao todo, mais de 10 veículos já foram comercializados pelos envolvidos na Região Metropolitana de Belém. Todos os automóveis recuperados foram devolvidos aos proprietários.

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão. A ação foi realizada em Mosqueiro, distrito de Belém; Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco; e na capital do estado de São Paulo. Os suspeitos detidos se tratam de Alanna Lourdes Castro Félix, Tauam Almeida de Lima e Karine Maria Bahia Chumber. Eles seguem à disposição da Justiça para responder pelos crimes de estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação criminosa e uso de documento falso.

As investigações seguem para identificar e prender os demais envolvidos que participaram da associação criminosa.