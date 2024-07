Adolescente é apreendido suspeito de participar de furto de moto do pátio da PC em Parauapebas

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de participar do furto de duas motocicletas do pátio da 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil, em Parauapebas, sudeste do Pará. Conforme as informações iniciais, o furto ocorreu na madrugada de terça-feira (2/07) e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver três indivíduos arrombando o portão e invadindo o local.

Os outros dois suspeitos ainda não foram localizados. Após o furto, por volta de 2h, a Polícia Militar deu apoio em uma ação para recuperar os veículos furtados. Os PMs foram acionados e realizaram rondas pela área até que encontraram os veículos, duas motos Honda Fan preta e outra vermelha, em um terreno baldio, no mesmo bairro onde fica a delegacia da PC.

Após constatarem que se tratava das motos furtadas, os policiais realizaram uma busca no local para tentar encontrar os responsáveis por deixar os veículos no terreno. Durante a diligência, a equipe flagrou o adolescente tentando se esconder no terreno baldio. Ele foi encaminhado para a delegacia, para prestar esclarecimentos sobre a situação.