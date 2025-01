Quatro PMs são presos na Grande Belém por suspeita de desviarem veículos de empresa de transporte

Quatro policiais militares, de identidades não reveladas, foram presos na manhã desta quinta-feira (23/1), na Grande Belém, por suspeita de cometerem roubo circunstanciado majorado, concussão e falsa identidade. De acordo com a Polícia Civil, a prisão é decorrente de um desvio de carga de veículos de uma empresa de transportes que aconteceu em Manaus, no Amazonas, no dia 15 de janeiro do ano passado.

Segundo as autoridades, a polícia havia encontrado uma motocicleta roubada na frente da residência de um dos investigados em 5 de julho de 2024. Depois que a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRVA) rastreou a moto, a PC identificou que o veículo pertencia a um lote de outras 6 motos, todas subtraídas da carga em questão.

Ainda conforme a polícia, os indiciados são agentes públicos, os quais teriam participado diretamente da ação criminosa. Com isso, a PC deu cumprimento a quatro mandados de prisão e outros cinco de busca e apreensão contra os suspeitos. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal de Ananindeua.

VEJA MAIS

Com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar e Delegacia de Repressão a Crimes Funcionais (DCRIF), a DRFRVA cumpriu os mandados e prendeu os agentes públicos. Durante a operação policial, foram apreendidos aparelhos celulares e documentos que reforçarão o acervo probatório já juntado aos autos de inquérito policial.

A investigação continua para identificar outras pessoas envolvidas no crime. Os presos estão à disposição da Justiça. Em nota, a PM, além de confirmar a prisão preventiva dos quatro agentes da corporação, reiterou que não compactua com desvio de conduta de seus agentes e que a Corregedoria acompanha o caso. Um processo administrativo está sendo instaurado.